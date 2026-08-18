Londra: risultato positivo per Centrica

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di elettricità e gas , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Centrica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,61%, rispetto a -1,24% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo di Centrica ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,604 sterline. Supporto a 1,574. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,634.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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