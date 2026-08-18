Madrid: scambi in positivo per Naturgy
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Naturgy rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 29,65 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 29,13. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 28,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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