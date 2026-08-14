Enel, governo spagnolo proroga fino al 2030 centrale nucleare di Almaraz

(Teleborsa) - Il governo spagnolo ha autorizzato la proroga della licenza di esercizio della centrale nucleare di Almaraz, in Estremadura, come raccomandato un mese fa dal Consiglio per la Sicurezza Nucleare e richiesto dallo scorso autunno dai proprietari dell'impianto: Iberdrola, Endesa e Naturgy. Secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, il Ministero per la Transizione Ecologica ha esteso la validità della licenza per le Unità I e II fino all'8 giugno 2030, mentre restano invariate le chiusure programmate fino al 2035. La chiusura era originariamente prevista da novembre 2027.



Enel è coinvolta nell'impianto attraverso il controllo del 70,1% di Endesa , che detiene a sua volta una partecipazione diretta del 35% in Almaraz, accanto a Iberdrola (53%) e Naturgy (11%); attraverso questa catena societaria, il gruppo italiano detiene una partecipazione economica indiretta pari a circa il 25,2%.



Il governo spagnolo ha precisato che la proroga è "limitata e circoscritta" e non rappresenta un passo indietro rispetto alla strategia sulle rinnovabili: "La politica energetica approvata e attuata in Spagna si basa sull'impegno a favore delle energie rinnovabili come modalità più competitiva di produzione di elettricità", ha spiegato il Ministero, sottolineando come tale impegno abbia permesso di "proteggere i consumatori dagli aumenti di prezzo". A motivare la decisione, l'esecutivo cita le "circostanze straordinarie derivanti dal conflitto in Medio Oriente e dalla guerra in corso in Ucraina", che generano "uno scenario di elevata volatilità e prezzi elevati dei combustibili fossili". La proroga, concludono da Madrid, "può contribuire a moderare l'esposizione dei consumatori a picchi imprevisti dei prezzi", mentre prosegue "l'ampliamento della risposta strutturale" attraverso la diffusione delle rinnovabili.

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