MPS, per Barclays prossimi catalizzatori Mediobanca e M&A

(Teleborsa) - Gli analisti di Barclays osservano che "i risultati del secondo trimestre sono stati solidi, con una buona performance per MPS e anche un certo recupero trimestrale per MedioBanca CIB. Il prossimo potenziale catalizzatore da monitorare è l'assemblea straordinaria degli azionisti per finalizzare la fusione con MB , e l'attenzione rimane focalizzata sulle possibili opzioni di fusione e acquisizione".



In merito agli sviluppi in ambito di fusione e acquisizione, sottolineano gli analisti: "il management di MPS ha ribadito il proprio impegno nell'individuare qualsiasi potenziale alternativa strategica all'offerta pubblica di acquisto e di scambio di ISP (comunicato stampa), nel migliore interesse degli azionisti di MPS e degli altri stakeholder, con la logica di creare valore a lungo termine per loro. Illustrando tali opzioni strategiche, il management di MPS ha fornito alcune indicazioni, seppur non del tutto chiare: 1) A quanto ci risulta, l'obiettivo sarebbe quello di presentare qualsiasi opzione in tempo utile affinché possa rappresentare un'alternativa all'offerta di ISP (ovvero, l'assemblea straordinaria degli azionisti di ISP si terrà il 10 settembre e l'offerta pubblica di acquisto verrà lanciata poche settimane dopo); 2) Queste opzioni strategiche potrebbero includere un dividendo straordinario e MPS potrebbe valutare la possibilità di ridurre il proprio coefficiente CET1 al 13% dopo tale distribuzione; 3) Le discussioni con BBPM sono terminate, come comunicato da entrambe le banche in due comunicati stampa del 31 luglio (qui e qui), ma MPS è ora aperta ad altre opzioni che potrebbero presentarsi; 4) Il management di MPS ha affermato che una decisione sulla possibile vendita della propria partecipazione in Generali sarà presa nel migliore interesse degli azionisti e in modo coerente con gli sviluppi strategici, la relativa creazione di valore, la determinazione dei prezzi".



Il broker ha aggiornato la stima sull'EPS rettificato per MPS (entità combinata) del +2% in media per il periodo 2026-2028, per effetto di "commissioni e ricavi da trading più elevati e costi leggermente inferiori (2027-2028)".



"Riportiamo la nostra valutazione al 2027, correggendo il fatto che in precedenza gli utili del 2027 erano stati calcolati al VAN come se si riferissero al 2026; questo avrebbe ridotto il nostro prezzo obiettivo a 9,5 euro, ma, dati i rendimenti delle previsioni sugli utili per azione discussi in precedenza e la riduzione della soglia di capitale in eccesso al 13% (dal 14% che utilizzavamo in precedenza) per riflettere meglio l'opzionalità di una società indipendente/M&A, il nostro prezzo obiettivo si sposta a 10,1 euro (dai 10,3 euro precedenti). Rivediamo il nostro utile per azione rettificato per MB del +4% per il periodo 2026-2028 in media, a causa di maggiori ricavi netti da interessi e commissioni, e aumentiamo il nostro prezzo obiettivo a 18,4 euro da 17,6 euro", ha aggiunto Barclays.

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