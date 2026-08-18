Parigi: performance negativa per Schneider Electric

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo industriale francese , che sta segnando un calo del 2,09%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schneider Electric più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 305,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 300,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 309,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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