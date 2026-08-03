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Borse Europa in rialzo, Milano inclusa

Commento, Finanza, Spread
Borse Europa in rialzo, Milano inclusa
(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee, in scia agli ultimi segnali di allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Ciò ha contribuito a spingere al ribasso i prezzi del petrolio, attenuando i timori di un'inflazione più rapida. Prosegue al rialzo anche la borsa di Wall Street in una settimana ricca di dati economici e utili aziendali. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l'S&P-500.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,151. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.036,5 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-6,24%), che ha toccato 79,38 dollari per barile.

Scende molto lo spread, raggiungendo +55 punti base, con un deciso calo di 26 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,70%.

Tra gli indici di Eurolandia incandescente Francoforte, che vanta un incisivo incremento dell'1,64%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,20%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dell'1,41%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,32%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,30%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Brunello Cucinelli, che mostra un forte aumento del 5,71%.

Decolla DiaSorin, con un importante progresso del 5,09%.

In evidenza Avio, che mostra un forte incremento del 4,37%.

Bilancio decisamente positivo per BPER Banca, che vanta un progresso del 3,28%.

Debole, invece, ENI che prosegue le contrattazioni a -1,27%.

Tentenna Prysmian, con un modesto ribasso dell'1,25%.

Giornata fiacca per Tenaris, che segna un calo dello 0,88%.

Piccola perdita per STMicroelectronics, che scambia con un -0,81%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banco Desio (+9,47%), Reply (+7,01%), Anima Holding (+5,52%) e Moltiply Group (+3,97%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Comer Industries, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.

Seduta negativa per Revo Insurance, che mostra una perdita dell'1,94%.

Sotto pressione Philogen, che accusa un calo dell'1,68%.

Scivola Fiera Milano, con un netto svantaggio dell'1,66%.
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