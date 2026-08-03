Borse Europa in rialzo, Milano inclusa

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee, in scia agli ultimi segnali di allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Ciò ha contribuito a spingere al ribasso i prezzi del petrolio, attenuando i timori di un'inflazione più rapida. Prosegue al rialzo anche la borsa di Wall Street in una settimana ricca di dati economici e utili aziendali. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l' S&P-500 .



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,151. Sostanzialmente stabile l' oro , che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.036,5 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-6,24%), che ha toccato 79,38 dollari per barile.



Scende molto lo spread , raggiungendo +55 punti base, con un deciso calo di 26 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,70%.



Tra gli indici di Eurolandia incandescente Francoforte , che vanta un incisivo incremento dell'1,64%, pensosa Londra , con un calo frazionale dello 0,20%, e denaro su Parigi , che registra un rialzo dell'1,41%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,32%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,30%.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Brunello Cucinelli , che mostra un forte aumento del 5,71%.



Decolla DiaSorin , con un importante progresso del 5,09%.



In evidenza Avio , che mostra un forte incremento del 4,37%.



Bilancio decisamente positivo per BPER Banca , che vanta un progresso del 3,28%.



Debole, invece, ENI che prosegue le contrattazioni a -1,27%.



Tentenna Prysmian , con un modesto ribasso dell'1,25%.



Giornata fiacca per Tenaris , che segna un calo dello 0,88%.



Piccola perdita per STMicroelectronics , che scambia con un -0,81%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banco Desio (+9,47%), Reply (+7,01%), Anima Holding (+5,52%) e Moltiply Group (+3,97%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Comer Industries , che prosegue le contrattazioni a -2,38%.



Seduta negativa per Revo Insurance , che mostra una perdita dell'1,94%.



Sotto pressione Philogen , che accusa un calo dell'1,68%.



Scivola Fiera Milano , con un netto svantaggio dell'1,66%.

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