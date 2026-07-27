Chiusura in leggero rialzo per Milano, in positivo anche i listini europei. Soffrono i petroliferi

(Teleborsa) - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, in positivo anche il resto di Eurolandia. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l' S&P-500 .



I timidi spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran del fine settimana frenano i prezzi del petrolio e alimentano la fiducia degli investitori. Oltre agli scenari geopolitici, però, il focus resta sulle perdite per il settore tech, zavorrato dai timori per la spesa in AI sempre più esorbitante in attesa delle prossime trimestrali delle Big Tech. Occhi puntati anche sulla Federal Reserve.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,137. L' Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,55%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 83,33 dollari per barile, in forte calo del 7,89%.



Scende molto lo spread , raggiungendo +73 punti base, con un deciso calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,86%.



Tra i listini europei buoni spunti su Francoforte , che mostra un ampio vantaggio dell'1,04%, guadagno moderato per Londra , che avanza dello 0,42%, e piccoli passi in avanti per Parigi , che segna un incremento marginale dello 0,40%.



Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,49%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 54.629 punti.



In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,63%); sale il FTSE Italia Star (+0,71%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferrari (+4,29%), Lottomatica (+3,16%), Buzzi (+2,80%) e Amplifon (+2,63%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Prysmian , che ha archiviato la seduta a -3,78%.



Preda dei venditori Tenaris , con un decremento del 2,86%.



Si concentrano le vendite su ENI , che soffre un calo del 2,44%.



Vendite su STMicroelectronics , che registra un ribasso dell'1,90%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Reply (+4,80%), Philogen (+4,75%), Caltagirone SpA (+3,51%) e Fiera Milano (+2,53%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe , che ha chiuso a -6,32%.



In perdita D'Amico , che scende del 4,57%.



Seduta negativa per Danieli , che mostra una perdita del 3,07%.



Sotto pressione BFF Bank , che accusa un calo del 2,28%.

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