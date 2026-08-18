The Home Depot conferma la guidance 2026 dopo la trimestrale migliore delle attese

(Teleborsa) - The Home Depot ha riportato vendite pari a 47,9 miliardi di dollari per il secondo trimestre 2026, in aumento del 5,7% annuo, mentre su base comparabile, ovvero considerando i negozi aperti da almeno un anno, la crescita è stata dell'1,7% (+1,3% solo negli USA) superando la stima degli analisti e risultando la più elevata da fine 2022.



L'utile netto è stato di 4,8 miliardi di dollari (4,79 dollari per azione diluita), rispetto ai 4,6 miliardi di dollari (4,58 dollari per azione diluita) del corrispondente periodo 2025.



L'utile per azione diluito rettificato si è attestato a 4,92 dollari, in aumento dal precedente di 4,68 dollari.



"I risultati del secondo trimestre hanno superato le nostre aspettative. Abbiamo riscontrato una domanda generalizzata in tutti i settori, con i clienti che hanno continuato a impegnarsi in progetti di dimensioni più ridotte", ha dichiarato Richard McPhail, vicepresidente esecutivo e chief financial office.



"I risultati di questo trimestre testimoniano i nostri investimenti in tutta l'azienda e l'attenzione dei nostri collaboratori al servizio clienti. I nostri team hanno svolto un lavoro eccezionale in un contesto dinamico e desidero ringraziarli per il loro costante impegno e la loro dedizione", ha dichiarato Ann-Marie Campbell, vicepresidente esecutivo senior.



La società conferma le proprie previsioni per l'esercizio fiscale 2026 che indicano, tra i vari obiettivi, una crescita delle vendite totali tra circa il +2,5% e il +4,5%; una variazione delle vendite comparabili tra circa zero e +2,0%; variazione dell'utile per azione tra invariato e il +4,0%; variazione dell'utile per azione rettificato tra zero e +4,0%.





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