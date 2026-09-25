Appuntamenti macroeconomici del 25 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 25/09/2026
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -27,1 punti; preced. -26,6 punti)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,4%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,3%; preced. 1,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,8 punti; preced. 51,7 punti)
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