Germania, indice IFO settembre sale più delle attese a 89,9 punti

(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese l'indice IFO della Germania a settembre 2026. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, l'indice si è attestato a 89,9 punti rispetto agli 88,8 punti di agosto e risulta migliore rispetto agli 89,1 punti del consensus.



L'indice sulle condizioni attuali si attesta a 89,5 punti, dagli 88,5 del mese precedente, e risulta superiore agli 89 punti del consensus. Meglio delle attese anche il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 90,4 punti, in rialzo rispetto agli 89 precedenti e agli 89,3 attesi.

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