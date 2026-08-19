Analog Devices, un altro trimestre in crescita che batte le attese

Titolo tonico nel premarket di Wall Street

(Teleborsa) - Analog Devices , produttore di semiconduttori per applicazioni industriali, automotive e comunicazioni, ha registrato nel terzo trimestre fiscale 2026 (chiuso il 1 agosto) ricavi in crescita su base annua del 40% a 4,02 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti di 3,9 miliardi, con crescita base annua del 40% trainata dai settori Data Center e Industriale. Il gross margin adjusted è migliorato di 330 punti base al 72,5% e il margine operativo di 780 bp al 50%. L'EPS adjusted si attesta a 3,45 dollari (rispetto alle stime di 3,31 dollari) in aumento del 68%. In base agli ultimi dodici mesi, il cash flow operativo raggiunge 5,5 miliardi (40% dei ricavi) e il free cash flow 4,9 miliardi (36% dei ricavi). Nel trimestre il Gruppo ha restituito 1,7 miliardi agli azionisti tramite dividendi e buyback.



Analog Devices ha registrato un terzo trimestre solido, "superando il valore medio delle nostre previsioni di fatturato, margine e utili, grazie alla forte domanda generalizzata", ha dichiarato il Presidente e CEO Vincent Roche. "Continuiamo a consolidare la nostra leadership grazie a una potente combinazione di innovazione, profonda collaborazione con i clienti e agilità produttiva. I nostri investimenti in questi ambiti fondamentali, uniti alla fiducia che abbiamo costruito nel corso dei decenni, ci offrono un vantaggio unico per creare, fornire e catturare valore nell'era dell'IA, sia per i clienti che per gli investitori".



"La domanda ha continuato a rafforzarsi in tutto il nostro portafoglio prodotti e in tutte le regioni durante il terzo trimestre, come dimostrano le nostre previsioni record per il quarto trimestre", ha dichiarato il CFO Richard Puccio."Crediamo che il nostro equilibrio tra un'esecuzione rigorosa e investimenti mirati per la crescita ci consentirà di chiudere l'anno in modo positivo e di mantenere questo slancio anche nell'esercizio fiscale 2027".



Per il quarto trimestre 2026, Il produttore di semiconduttori prevede un fatturato di 4,3 miliardi di dollari, con una variazione di +/- 100 milioni di dollari. Al punto medio di questa previsione, l'azienda si aspetta un margine operativo rettificato di circa il 52,0%, con una variazione di +/- 100 punti base. Infine, l'EPS rettificato è atteso a 3,86 dollari, con una variazione di +/- 0,15 dollari.

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