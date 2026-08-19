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Analog Devices, un altro trimestre in crescita che batte le attese

Titolo tonico nel premarket di Wall Street

Finanza
Analog Devices, un altro trimestre in crescita che batte le attese
(Teleborsa) - Analog Devices, produttore di semiconduttori per applicazioni industriali, automotive e comunicazioni, ha registrato nel terzo trimestre fiscale 2026 (chiuso il 1 agosto) ricavi in crescita su base annua del 40% a 4,02 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti di 3,9 miliardi, con crescita base annua del 40% trainata dai settori Data Center e Industriale. Il gross margin adjusted è migliorato di 330 punti base al 72,5% e il margine operativo di 780 bp al 50%. L'EPS adjusted si attesta a 3,45 dollari (rispetto alle stime di 3,31 dollari) in aumento del 68%. In base agli ultimi dodici mesi, il cash flow operativo raggiunge 5,5 miliardi (40% dei ricavi) e il free cash flow 4,9 miliardi (36% dei ricavi). Nel trimestre il Gruppo ha restituito 1,7 miliardi agli azionisti tramite dividendi e buyback.

Analog Devices ha registrato un terzo trimestre solido, "superando il valore medio delle nostre previsioni di fatturato, margine e utili, grazie alla forte domanda generalizzata", ha dichiarato il Presidente e CEO Vincent Roche. "Continuiamo a consolidare la nostra leadership grazie a una potente combinazione di innovazione, profonda collaborazione con i clienti e agilità produttiva. I nostri investimenti in questi ambiti fondamentali, uniti alla fiducia che abbiamo costruito nel corso dei decenni, ci offrono un vantaggio unico per creare, fornire e catturare valore nell'era dell'IA, sia per i clienti che per gli investitori".

"La domanda ha continuato a rafforzarsi in tutto il nostro portafoglio prodotti e in tutte le regioni durante il terzo trimestre, come dimostrano le nostre previsioni record per il quarto trimestre", ha dichiarato il CFO Richard Puccio."Crediamo che il nostro equilibrio tra un'esecuzione rigorosa e investimenti mirati per la crescita ci consentirà di chiudere l'anno in modo positivo e di mantenere questo slancio anche nell'esercizio fiscale 2027".

Per il quarto trimestre 2026, Il produttore di semiconduttori prevede un fatturato di 4,3 miliardi di dollari, con una variazione di +/- 100 milioni di dollari. Al punto medio di questa previsione, l'azienda si aspetta un margine operativo rettificato di circa il 52,0%, con una variazione di +/- 100 punti base. Infine, l'EPS rettificato è atteso a 3,86 dollari, con una variazione di +/- 0,15 dollari.
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