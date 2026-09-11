Wall Street sale dopo i dati sull’inflazione, mentre crollano i prezzi del petrolio

(Teleborsa) - Wall Street accelera nell'ultima seduta della settimana, con i principali indici azionari statunitensi in rialzo e diretti verso una chiusura positiva dopo una settimana difficile. Gli investitori guardano ai nuovi dati sull’inflazione, mentre il calo dei prezzi del petrolio contribuisce a sostenere il sentiment sui mercati.



Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell'1,07%, a 52.623 punti, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l' S&P-500 , che continua la giornata a 7.666 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,02%); come pure, positivo l' S&P 100 (+1,01%).



Il Consumer Price Index (CPI) è aumentato dello 0,4% ad agosto, dopo il +0,1% registrato a luglio. Su base annua, l'inflazione è salita del 3,4%, mantenendosi invariata rispetto al mese precedente. Un dato che, secondo gli operatori, non offre indicazioni sufficientemente rassicuranti alla Federal Reserve. Le aspettative sui tassi di interesse continuano infatti a oscillare, mentre sui mercati pesano anche l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e i rendimenti ancora elevati dei Treasury.



Il dato sull'inflazione arriva dopo il Producer Price Index (PPI) di giovedì, risultato leggermente più alto delle attese e considerato un ulteriore segnale di persistenti pressioni sui prezzi.



A rafforzare il quadro positivo è anche il calo del CBOE Volatility Index (VIX), l'indice che misura la volatilità attesa del mercato. Il VIX scendeva di 1,74 punti a 16,16, segnalando una parziale riduzione dell'avversione al rischio tra gli investitori.



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,70%), informatica (+1,27%) e beni industriali (+1,15%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Cisco Systems (+3,79%), Salesforce (+2,46%), Boeing (+2,40%) e Apple (+2,35%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health , che continua la seduta con -2,83%.



Si muove sotto la parità Amgen , evidenziando un decremento dello 0,70%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Texas Instruments (+5,13%), Analog Devices (+4,62%), Marvell Technology (+4,55%) e NXP Semiconductors (+4,40%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Seagate Technology , che prosegue le contrattazioni a -4,86%.



Vendite a piene mani su SanDisk , che soffre un decremento del 3,87%.



Preda dei venditori Baker Hughes Company , con un decremento del 2,95%.



Si concentrano le vendite su Western Digital , che soffre un calo del 2,91%.

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