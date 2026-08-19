Milano 14:55
53.077 +0,11%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 14:55
10.742 +0,13%
Francoforte 14:55
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,07%)

Il DAX inizia gli scambi a 26.146,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,07%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,07%, a quota 26.146,12 in apertura.
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