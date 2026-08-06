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Borsa: Grande giornata per Shanghai (+1,81%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.878,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+1,81%)
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo dell'1,81%, a quota 3.878,43 in apertura.
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