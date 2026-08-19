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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,09%)
Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.501,91 punti
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19 agosto 2026 - 17.43
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Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un -0,09% e archivia gli scambi a 8.501,91 punti.
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