Eurozona, inflazione luglio confermata in leggera crescita al 2,9%

(Teleborsa) - Confermata in leggero aumento l'inflazione dell'Eurozona del mese di luglio. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,9% su base tendenziale, in linea con la stima preliminare, rispetto al +2,8% rilevato nel mese precedente. Su base mensile, si registra un incremento dello 0,2%, rispetto al -0,1% del mese precedente.



L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è stata confermata al 2,5% su base annua, come da stima preliminare e oltre il 2,4% del mese precedente. La variazione mensile è nulla, come da stima preliminare, contro il +0,2% del mese prima.



L'inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,2% tendenziale, come la stima preliminare, contro il 2,1% del mese precedente. La variazione mensile è confermata nulla dal +0,2% precedente.



Nell'intera Unione europea, l'inflazione è in aumento al 3% su base annua, dopo il +2,9% del mese precedente, mentre su mese si registra un +0,2%.

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