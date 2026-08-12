USA, nessuna sorpresa dall'inflazione a luglio: +0,1% su mese e +3,4% su anno

Dato importante per la Fed

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti non riserva sorprese nel mese di luglio 2026. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,1% su base mensile, a fronte del +0,1% del consensus e del -0,4% del mese precedente.



L'indice relativo agli alloggi è aumentato dello 0,1% a luglio, rappresentando circa due terzi dell'aumento mensile complessivo. Anche l'indice relativo agli alimenti è aumentato dello 0,1% nel corso del mese, mentre l'indice relativo ai pasti consumati fuori casa è cresciuto dello 0,3%. Al contrario, l'indice relativo all'energia è diminuito dell'1,5% a luglio.



Su base annua, l'inflazione è stata del 3,4%, rispetto al 3,5% di giugno e al 3,4% stimato.



Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, è risultato in aumento dello 0,2% su base mensile, come il +0,2% previsto dal mercato e dopo il dato invariato del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +2,5%, a fronte del +2,5% indicato dagli analisti e del +2,6% di giugno.



L'indice energetico è aumentato del 14,7% nei 12 mesi terminati a luglio. L'indice alimentare è aumentato del 3% nell'ultimo anno.

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