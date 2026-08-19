META: "ha reso minori dipendenti e li ha sfruttati", al via maxi-processo (con tonfo in Borsa)

(Teleborsa) - Meta ha "reso i minori dipendenti e li ha sfruttati", oltre ad aver "ingannato" il pubblico: affonda subito la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neil, durante l'arringa iniziale nell'aula del tribunale federale di Oakland, sulla baia di San Francisco: al via ieri il maxi processo a Meta Platforms, in California con Wall Street che crolla del 4,4%, andando sotto i 550 dollari.



La risposta dei mercati è la prova più evidente sui rischi che la holding di Mark Zuckerberg si appresta ad affrontare contro 29 Stati americani, nel giorno dell'avvio del processo sulle accuse di favorire comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti.



L'azienda "ha sfruttato il funzionamento del cervello dei bambini", ha aggiunto. Meta, da parte sua, ha affermato "di aver cercato di affrontare i rischi legati ai social media": il gruppo "ha cercato di aiutare gli utenti con problemi di utilizzo", ha replicato il pool di legali.

Se il New Mexico ha tracciato la strada per affrontare Meta, la California, nel ruolo di capofila dell'azione legale, potrebbe determinarne le sorti sui cambiamenti cruciali per Facebook e Instagram, le due app guida di Meta, oltre a gettare le basi per mega risarcimenti, stimati dai legati della compagnia fino a 1.400 miliardi di dollari.



All'inizio del mese, Meta aveva perso la causa in New Mexico che la obbligherà ad apportare modifiche ai suoi servizi e a pagare quasi un miliardo: ma la California ha potere e influenza tali che un esito negativo nello Stato di origine di Meta potrebbe portare a sanzioni ben più severe, tra cui la revisione ampia che imporrebbe modifiche fondamentali agli algoritmi chiave.



(Foto: dlxmedia.hu su Unsplash)

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