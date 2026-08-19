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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in luglio

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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in luglio
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in luglio pari a 35,1 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 25,8 Mld Euro (la previsione era 26,8 Mld Euro).
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