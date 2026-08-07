Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Partite correnti Francia in giugno

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Partite correnti Francia in giugno
Francia, Partite correnti in giugno pari a -1,4 Mld Euro, in calo rispetto al precedente -1,2 Mld Euro.
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