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Unione Europea, PMI servizi in luglio

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Unione Europea, PMI servizi in luglio
Unione Europea, PMI servizi in luglio pari a 51,7 punti, in aumento rispetto al precedente 49,4 punti (la previsione era 51,6 punti).
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