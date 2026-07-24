Milano 12:01
51.755 +0,86%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 12:01
10.680 +0,38%
Francoforte 12:01
24.990 +0,92%

Unione Europea, PMI composito in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, PMI composito in luglio
Unione Europea, PMI composito in luglio pari a 51,9 punti, in aumento rispetto al precedente 50 punti (la previsione era 50,3 punti).
Condividi
```