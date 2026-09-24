Bond, prosegue il sell-off globale: rendimento Treasury USA a 30 anni ai massimi dal 2004

(Teleborsa) - I rendimenti dei titoli del Tesoro USA
(i Treasury) si attestano su massimi pluridecennali
, mentre prosegue l'ondata di vendite a livello globale sul mercato obbligazionario (i rendimenti delle obbligazioni si muovono in direzione opposta rispetto ai loro prezzi) su rinnovate scommesse di ulteriori rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve e di altre importanti banche centrali in giro per il mondo.
Il rendimento del titolo di riferimento a 10 anni
, collegato ai tassi dei mutui, è salito fino al 5,14%, il massimo dal luglio 2007, mentre quello a 30 anni
ha raggiunto il 5,44%, un massimo che non si registrava dal 2004. Anche i rendimenti europei sono in crescita, mentre quelli del debito giapponese hanno toccato livelli che non si vedevano dal 1996 alla riapertura dei mercati dopo una pausa di tre giorni.
Ieri, tre fattori hanno guidato l'aumento dei rendimenti negli Stati Uniti. In primo luogo, il prezzo del petrolio
è rimbalzato - con il Brent attestatosi intorno ai 102 dollari al barile - dopo che il presidente iraniano ha dichiarato con tono di sfida all'ONU che il suo Paese non consentirà la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz finché rimarranno in vigore le sanzioni. In secondo luogo, l'indice PMI composito degli Stati Uniti
per il mese di settembre è salito a 58,4 dai 56 di agosto, il livello più alto dal luglio 2021 e ben al di sopra del consenso di 55,3; infine, l'asta di titoli
a 5 anni per un valore di 70 miliardi di dollari si è rivelata disastrosa.
Stanno inoltre pesando le parole di alcuni banchieri centrali statunitensi. Michael Barr
, membro del Consiglio dei governatori della Fed, ha dichiarato ieri che è probabile che vengano adottati "ulteriori adeguamenti della politica monetaria" per riportare l'inflazione all'obiettivo prefissato. Oggi, il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams
, ha affermato
che sarebbe "ragionevole" attendersi un ulteriore rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed entro la fine dell'anno.
L'aumento dei costi di finanziamento sta mettendo sotto pressione il presidente statunitense Donald Trump
in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, con il malcontento per gli elevati tassi sui mutui e per il costo della vita. Trump ha chiesto che i tassi di interesse USA siano "all'1% o meno" e ha criticato quello che ha definito un consiglio della Fed "ostile" per la decisione di alzare i tassi all'inizio del mese. A metà agosto, il Segretario al Tesoro Scott Bessent
aveva ampliato il programma governativo di riacquisto di titoli obbligazionari nel tentativo di allentare la pressione, sebbene l'iniziativa abbi avuto finora scarso impatto.(Foto: Vitaliy Vodolazskyy / 123RF)