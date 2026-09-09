Wall Street in rosso zavorrata dal balzo dei rendimenti e del prezzo del petrolio

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones
che accusa una discesa dello 0,78%: l'indice americano
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,49%, scambiando a 7.636 punti.
Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,29%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,45%).
In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto energia
. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari
(-1,42%), utilities
(-1,27%) e beni industriali
(-1,18%).
A penalizzare le borse Usa il balzo dei rendimenti Treasury
e del petrolio
. Il decennale sale al 4,857%, massimo da novembre 2023, dopo l'annuncio del Tesoro
di triplicare il riacquisto di debito a lungo termine a 6 miliardi di dollari.
Il petrolio intanto continua a salire per le tensioni Usa-Iran
: il Brent
guadagna circa il 3%, sopra i 101 dollari
per la prima volta da luglio, il WTI sale altrettanto sopra i 96 dollari. La sola Blue Chip
del Dow Jones in sostanziale aumento è Chevron
(+1,61%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health
, che prosegue le contrattazioni a -2,59%.
Calo deciso per Alphabet
, che segna un -2,51%.
Sotto pressione Nike
, con un forte ribasso del 2,51%.
Soffre Amazon
, che evidenzia una perdita del 2,09%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Datadog
(+6,31%), Meta Platforms
(+6,23%), Marvell Technology
(+5,77%) e Advanced Micro Devices
(+3,58%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Charter Communications
, che ottiene -5,86%.
Lettera su Comcast Corporation
, che registra un importante calo del 5,47%.
Scende Booking Holdings
, con un ribasso del 4,35%.
Crolla Shopify
, con una flessione del 4,35%.