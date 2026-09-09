Milano 17:35
51.875 -0,58%
Nasdaq 21:50
29.415 -0,31%
Dow Jones 21:50
52.429 -0,68%
Londra 17:35
10.670 -1,31%
Francoforte 17:35
25.576 -1,66%

Wall Street in rosso zavorrata dal balzo dei rendimenti e del prezzo del petrolio

Commento, Finanza
Wall Street in rosso zavorrata dal balzo dei rendimenti e del prezzo del petrolio
(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dello 0,78%: l'indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500, che perde lo 0,49%, scambiando a 7.636 punti.

Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,29%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,45%).

In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto energia. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari (-1,42%), utilities (-1,27%) e beni industriali (-1,18%).

A penalizzare le borse Usa il balzo dei rendimenti Treasury e del petrolio. Il decennale sale al 4,857%, massimo da novembre 2023, dopo l'annuncio del Tesoro di triplicare il riacquisto di debito a lungo termine a 6 miliardi di dollari.

Il petrolio intanto continua a salire per le tensioni Usa-Iran: il Brent guadagna circa il 3%, sopra i 101 dollari per la prima volta da luglio, il WTI sale altrettanto sopra i 96 dollari.

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Chevron (+1,61%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health, che prosegue le contrattazioni a -2,59%.

Calo deciso per Alphabet, che segna un -2,51%.

Sotto pressione Nike, con un forte ribasso del 2,51%.

Soffre Amazon, che evidenzia una perdita del 2,09%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Datadog (+6,31%), Meta Platforms (+6,23%), Marvell Technology (+5,77%) e Advanced Micro Devices (+3,58%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Charter Communications, che ottiene -5,86%.

Lettera su Comcast Corporation, che registra un importante calo del 5,47%.

Scende Booking Holdings, con un ribasso del 4,35%.

Crolla Shopify, con una flessione del 4,35%.
Condividi
```