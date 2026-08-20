"Buy" per Philogen

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Grande giornata per l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap , che mette a segno un rialzo del 3,61%.





Operatività odierna:

Le azioni di Philogen , su questi prezzi fissati a 24,4 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 22,42 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```