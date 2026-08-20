"Buy" per Philogen
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Grande giornata per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, che mette a segno un rialzo del 3,61%.
Operatività odierna:
Le azioni di Philogen, su questi prezzi fissati a 24,4 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 22,42 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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