Apertura piatta per i listini europei, solo Francoforte prova lo scatto

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con la gran parte dei principali mercati di Eurolandia.



A Piazza Affari partenza positiva per il settore della difesa che guida il listino principale con Leonardo e Fincantieri, soffre invece Stm.



Sul fronte macroeconomico, confermata in accelerazione l'inflazione in Francia nel mese di luglio. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dell'2,1% su base annuale, come stimato nella lettura preliminare e contro il +1,8% di giugno.



Aumentano i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano ad luglio un aumento dello 0,2% su base mensile, dopo il -0,7% del mese precedente.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,155. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,44%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,83%.



Avanza di poco lo spread , che si porta a +77 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,92%.



Tra i listini europei guadagno moderato per Francoforte , che avanza dello 0,55%, ferma Londra , che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi , che resta incollata sui livelli della vigilia.



A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 53.627 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 56.290 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,45%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,7%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Leonardo , che mostra un ampio vantaggio dell'1,70%.



Ben impostata Fincantieri , che mostra un incremento dell'1,64%.



Tonica Ferrari che evidenzia un bel vantaggio dell'1,62%.



In luce Saipem , con un ampio progresso dell'1,60%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics , che continua la seduta con -1,49%.



Piccola perdita per Enel , che scambia con un -0,98%.



Tentenna Terna , che cede lo 0,77%.



Sostanzialmente debole Italgas , che registra una flessione dello 0,76%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, WIIT (+3,01%), Reply (+2,97%), Ferretti (+1,69%) e GVS (+1,64%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power , che ottiene -0,73%.



Si muove sotto la parità Comer Industries , evidenziando un decremento dello 0,66%.



Contrazione moderata per Philogen , che soffre un calo dello 0,63%.



Sottotono Maire che mostra una limatura dello 0,56%.

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