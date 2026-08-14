Milano 11:53
53.709 +0,03%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 11:53
10.765 -0,07%
Francoforte 11:53
26.489 +0,72%

Apertura piatta per i listini europei, solo Francoforte prova lo scatto

Commento, Finanza, Spread
Apertura piatta per i listini europei, solo Francoforte prova lo scatto
(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con la gran parte dei principali mercati di Eurolandia.

A Piazza Affari partenza positiva per il settore della difesa che guida il listino principale con Leonardo e Fincantieri, soffre invece Stm.

Sul fronte macroeconomico, confermata in accelerazione l'inflazione in Francia nel mese di luglio. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dell'2,1% su base annuale, come stimato nella lettura preliminare e contro il +1,8% di giugno.

Aumentano i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano ad luglio un aumento dello 0,2% su base mensile, dopo il -0,7% del mese precedente.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,155. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,44%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,83%.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +77 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,92%.

Tra i listini europei guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,55%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 53.627 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 56.290 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,45%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,7%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Leonardo, che mostra un ampio vantaggio dell'1,70%.

Ben impostata Fincantieri, che mostra un incremento dell'1,64%.

Tonica Ferrari che evidenzia un bel vantaggio dell'1,62%.

In luce Saipem, con un ampio progresso dell'1,60%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,49%.

Piccola perdita per Enel, che scambia con un -0,98%.

Tentenna Terna, che cede lo 0,77%.

Sostanzialmente debole Italgas, che registra una flessione dello 0,76%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, WIIT (+3,01%), Reply (+2,97%), Ferretti (+1,69%) e GVS (+1,64%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power, che ottiene -0,73%.

Si muove sotto la parità Comer Industries, evidenziando un decremento dello 0,66%.

Contrazione moderata per Philogen, che soffre un calo dello 0,63%.

Sottotono Maire che mostra una limatura dello 0,56%.
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