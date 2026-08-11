"Buy" per Philogen

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Seduta vivace per l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,05%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 24,05 Euro, con stop loss calcolato a quota 22,42 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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