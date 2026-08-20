Eurozona, produzione costruzioni di giugno in calo dell'1,3% su mese

(Teleborsa) - A giugno 2026, rispetto a maggio 2026, la produzione nel settore delle costruzioni, destagionalizzata, è diminuita dell'1,3% nell'area dell'euro e dell'1,0% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A maggio, la produzione nel settore edile era cresciuta dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'UE.



Su base annua, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dello 0,7% nell'area dell'euro ed è aumentata dello 0,2% nell'UE.

Condividi

```