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Eurozona, produzione costruzioni di giugno in calo dell'1,3% su mese

Economia, Macroeconomia
Eurozona, produzione costruzioni di giugno in calo dell'1,3% su mese
(Teleborsa) - A giugno 2026, rispetto a maggio 2026, la produzione nel settore delle costruzioni, destagionalizzata, è diminuita dell'1,3% nell'area dell'euro e dell'1,0% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A maggio, la produzione nel settore edile era cresciuta dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'UE.

Su base annua, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dello 0,7% nell'area dell'euro ed è aumentata dello 0,2% nell'UE.
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