Germania, produzione industriale giugno +0,2% m/m -0,1% a/a

(Teleborsa) - Aumenta secondo delle attese la produzione industriale tedesca a giugno 2026. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un incremento mensile dello 0,2%, dopo il +0,7% di maggio. Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,2%.



Su base annua si evidenzia un calo delo 0,1%, dal dato invariato del mese precedente.



Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un andamento piatto su base mensile. La produzione di energia è salita dell'1,9%.

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