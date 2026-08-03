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USA, Spese costruzioni (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Spese costruzioni (MoM) in giugno
USA, Spese costruzioni in giugno su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,2%).
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