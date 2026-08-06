Eurozona, vendite al dettaglio di giugno rallentano a -0,3% su mese e +0,7% su anno

(Teleborsa) - In calo oltre le attese le vendite al dettaglio dell'Eurozona di giugno. Secondo l'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, su base mensile, le vendite registrano una variazione negativa dello 0,3% dopo il +0,4% del mese precedente (dato rivisto da +0,2%). Gli analisti si attendevano un aumento dello 0,1%.



Le vendite su base annua sono salite dello 0,7%, al di sotto del consensus (+1,0%) e in rallentamento rispetto al +1,9% del mese precedente (rivisto da +1,6%).



Nell'Europa dei 27 le vendite sono scese dello 0,1% su base mensile mentre sono aumentate dell'1,2% su base annua.

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