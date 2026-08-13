Eurozona, a giugno produzione industriale stabile su base mensile

(Teleborsa) - Meglio delle attese la produzione industriale dell'Eurozona a giugno.



Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output è rimasto stabile su base mensile dopo il +0,3% di maggio (dato rivisto da -0,2%). Le attese degli analisti erano per un calo dello 0,1%.



Su base annua la produzione è aumentata dello 0,1% rispetto al -0,1% del mese precedente (rivisto da -1,2%) e al -0,8% stimato dal consensus.

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