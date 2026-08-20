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Unione Europea, Produzione costruzioni (MoM) in giugno

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Unione Europea, Produzione costruzioni (MoM) in giugno
Unione Europea, Produzione costruzioni in giugno su base mensile (MoM) -1,3%, in calo rispetto al precedente +0,2%.

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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