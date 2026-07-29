Boston Scientific, titolo in calo nel premarket nonostante secondo trimestre oltre le attese

(Teleborsa) - Boston Scientific Corporation ha archiviato il secondo trimestre del 2026 con un fatturato netto di 5,442 miliardi di dollari, in crescita del 7,5% su base reported e del 7,0% su base operativa e organica, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione rettificato è salito a 0,86 dollari dai 0,75 dollari dell'anno precedente.



Un performance che ha battuto le stime di Wall Street, ferme a 5,37 miliardi per i ricavi e a 0,83 dollari per l'EPS.



Per segmento, le vendite nette di MedSurg sono cresciute del 5,9% su base riportata e del 5,4% su base operativa e organica, mentre il segmento Cardiovascolare è cresciuto dell’8,3% su base riportata e del 7,8% su base operativa e organica.



A livello geografico, le vendite nette negli Stati Uniti sono aumentate del 6,2% sia su base riportata che operativa, l’area EMEA è cresciuta del 6,1% su base riportata e del 4,2% su base operativa, l’area APAC è salita dell’11,2% su entrambe le misure, mentre America Latina e Canada sono cresciute del 22,4% su base riportata e del 16,2% su base operativa.



"Il nostro team ha realizzato un trimestre solido, pur continuando a operare in un contesto dinamico", ha dichiarato Mike Mahoney, presidente e amministratore delegato di Boston Scientific. "Ci concentriamo su un'esecuzione disciplinata e sulla priorità degli investimenti nelle opportunità a maggiore impatto, e rimaniamo fiduciosi nella crescita a lungo termine di Boston Scientific, sostenuta dalla nostra strategia di leadership di categoria e dal nostro impegno per un'innovazione significativa a beneficio di pazienti e medici."



Per l'intero 2026 Boston Scientific stima ora una crescita delle vendite nette a circa il 5,5-6,5% (dichiarate) e al 5-6% (organiche). L'EPS è atteso tra 3,28 e 3,32 dollari. Per il terzo trimestre del 2026 l'azienda prevede che le vendite nette possano crescere tra il 3% e il 5% su base sia riportata che organica, mentre l'EPS rettificato dovrebbe essere compreso tra 0,80 e 0,82 dollari.



Al momento nel pre-market di Wall Street le azioni Boston Scientific cedono il 7,2%

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