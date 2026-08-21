Meeting di Rimini al via: dalla passerella istituzionale alla messa di Papa Leone

Per la Messa al Porto di Rimini schierati 650 coristi, 110 musicisti e 7 direttori d'orchestra

(Teleborsa) - Prede il via questa mattina per chiudersi mercoledì prossimo, 26 agosto, il Meeting di Rimini, appuntamento economico "nazionale" più importante della stagione estiva, ma anche momento di riflessione su temi sociali e religiosi, con l'intervento del Santo Padre Leone XIV che ha chiamato all'appello migliaia di giovani.



Una passerella anche "politica" che quasi nessuno elude e che rappresenta l'inizio di una stagione intensa - quella autunnale - improntata su temi cruciali come la Manovra ed il futuro dell'Ilva e dell'acciaio Made in Italy. A differenza dello scorso anno non ci sarà la Premier Giorgia Meloni. Saranno presenti invece i due vicepremier Matteo Salvini (martedì 25) ed Antonio Tajani (mercoledì 26) con uno stuolo di ministri - Bernini, Lollobrigida, Giuli, Pichetto Fratin, Urso, Valditara, Abodi, Zangrillo, Musumeci - viceministri e sottosegretari. Presenti anche esponenti dell'opposizione, da Stefano Bonaccini (Pd) e Stefano Patuanelli ( M5S) a Maria Elena Boschi (Italia viva). Non mancheranno le istituzioni europee, con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ed il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto.



L'edizione 2026 del Meeting, intitolata "L’amor che move il sole e l’altre stelle", vedrà grandi numeri: 140mila mq di superficie disponibili presso il quartiere fieristico riminese (+16% sul 2025), 12.000 metri quadrati di spazi espositivi (+50%),un’area ristorazione di ben 6.000 posti a sedere. All'opera già nei giorni scorsi 3.300 volontari. Presenti 180 partner. In calendario oltre 150 convegni e 500 relatori provenienti da tutto il mondo.



L'appuntamento clou della manifestazione è quello con Papa Leone, sabato 22 agosto. La mattinata vedrà il Papa visitare a San Marino, poi nel pomeriggio l'arrivo al Meeting. Qui, presso il Grand Auditorium, appositamente allestito per l'evento e con una capienza di 10.000 posti, il Santo Padre ha chiamato all'appello migliaia di giovani. Confermate già 20 mila presenze, che saranno dislocate fra il Grand Auditorium, la Sala Neri e tutti gli altri spazi predisposti. Leone XIV non mancherà l'incontro con le persone più fragili al Duomo, seguito da una passeggiata sul lungomare.



In serata, l'attesissima Santa Messa presso la spiaggia adiacente il Porto di Rimini, 44 anni dopo quella celebrata da Giovanni Paolo II- Un evento colossale che vedrà la partecipazione di 650 coristi e 110 musicisti, frutto del coinvolgimento di tutti i cori della Diocesi. A coordinare il coro vi saranno sette direttori.

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