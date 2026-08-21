"Buy" per Severn Trent

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Seduta vivace per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,72%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 30,9 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 29,66 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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