Invito all'acquisto per Severn Trent

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Bene la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,96%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 31,52 sterline, con stop loss calcolato a quota 30,26 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```