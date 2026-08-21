Europa in ordine sparso con Milano in leggero rialzo

(Teleborsa) - Le borse europee viaggiano in ordine sparso con il FTSE MIB
che tiene sopra la parità.
Gli investitori restano intenti a monitorare l'obbligazionario
dopo l'impennata dei rendimenti registrata nei giorni scorsi, accompagnata dai timori per l'inflazione e la spesa pubblica eccessiva. Dinamiche che hanno spinto il Tesoro USA
a intervenire per contenere i costi di finanziamento a lungo termine
. Ora si attendono i dettagli della nuova iniziativa promessa dal Segretario del Tesoro Scott Bessent
, volta al consolidamento fiscale.
Sul fronte Eurozona
, il PMI manifatturiero preliminare
è salito a 52,8 punti
dai 51,9 precedenti, risultando inoltre superiore ai 51,8 punti attesi dagli analisti. Stabile invece il PMI servizi
a 51,7 punti e di poco superiore ai 51,5 punti attesi mentre il PMI composito
si è portato a 52,1 punti dai 52 precedenti, attestandosi sopra il consensus (51,7 punti).
In Italia, lo sguardo resta focalizzato sul settore bancario
dopo che il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena
ha approvato, a maggioranza dei propri componenti, il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, aventi ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM
e la totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali
.
L'Euro / dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.584,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 86,53 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +80 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,05%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte
avanza dello 0,29%, piatta Londra
, che tiene la parità, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 52.799 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 55.397 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,21%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,35%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+2,33%), Prysmian
(+2,20%), Ferrari
(+1,92%) e Unipol
(+1,71%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris
, che continua la seduta con -1,70%.
Sottotono Leonardo
che mostra una limatura dell'1,10%.
Deludente Saipem
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Banco BPM
, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, LU-VE Group
(+3,51%), D'Amico
(+2,54%), GVS
(+1,50%) e IGD
(+1,26%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Generali
, che ottiene -2,49%. Moltiply Group
scende dell'1,73%.
Discesa modesta per NewPrinces
, che cede un piccolo -1,11%.
Pensosa Caltagirone SpA
, con un calo frazionale dello 0,98%.