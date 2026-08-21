Milano cauta con il resto dell'Europa, occhi sulle banche

(Teleborsa) - Lieve aumento
per il FTSE MIB
, prudente come gli altri eurolistini.
Gli investitori restano cauti, sempre intenti a monitorare le questioni geopolitiche e il settore tech oltre ai rendimenti dell'obbligazionario.
Il segretario al Tesoro Scott Bessent
ha dichiarato che l'amministrazione USA presenterà una nuova iniziativa fiscale per affrontare i costi di indebitamento più elevati degli ultimi anni. Il Dipartimento del Tesoro aumenterà di almeno il doppio l'entità dei riacquisti di titoli a lunga scadenza per garantire scambi ordinati in un mercato estivo "sottile". Bessent ha spiegato che l'ampliamento delle operazioni di riacquisto di azioni proprie "potrebbe superare i 4 miliardi di dollari
" attualmente previsti a partire dal mese prossimo e che l'amministrazione dispone di un "ampio ventaglio di strumenti" per ridurre i rendimenti obbligazionari.
In Italia, restano i riflettori sul settore bancario
dopo che il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena
ha approvato, a maggioranza dei propri componenti, il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie
, contestuali e parallele, aventi ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM
e la totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali
.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,94%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +79 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,05%. Tra i listini europei
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 55.404 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,18%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,08%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+1,37%), Stellantis
(+0,95%), Prysmian
(+0,94%) e Ferrari
(+0,66%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris
, che prosegue le contrattazioni a -1,48%.
Discesa modesta per Leonardo
, che cede un piccolo -0,98%.
Pensosa Amplifon
, con un calo frazionale dello 0,89%.
Tentenna Saipem
, con un modesto ribasso dello 0,88%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Banco Desio
(+1,20%), D'Amico
(+0,82%), Italmobiliare
(+0,77%) e Mondadori
(+0,72%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Generali
, che ottiene -2,86%. Moltiply Group
scende dell'1,60%.
Giornata fiacca per GVS
, che segna un calo dell'1,18%.
Piccola perdita per SOL
, che scambia con un -1,14%.