Londra: andamento sostenuto per Glencore
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, in guadagno del 2,72% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Glencore rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Glencore è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,035 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 5,943. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,127.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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