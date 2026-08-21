Milano 10:30
52.973 +0,58%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:32
10.773 +0,23%
Francoforte 10:31
26.076 +0,36%

Londra: andamento sostenuto per Glencore

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Glencore
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, in guadagno del 2,72% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Glencore rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Glencore è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,035 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 5,943. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,127.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```