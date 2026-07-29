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M4 Regno Unito (MoM) in giugno
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29 luglio 2026 - 10.45
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M4 in giugno su base mensile (MoM) +0,8%
, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,2%).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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