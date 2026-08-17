Alibaba verso la cessione della divisione gaming per 1,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Alibaba si avvia verso la cessione della sua divisione gaming in un'operazione del valore di almeno 1,5 miliardi di dollari, confermando la propria strategia focalizzata sull'intelligenza artificiale.



Secondo quanto riporta Bloomberg, la società asiatica di private equity Trustar Capital ha raggiunto un accordo per acquisire Lingxi Games. "Alibaba cede Lingxi a Trustar per potersi concentrare meglio sulle proprie priorità strategiche", ha dichiarato Zhou Bingshu, amministratore delegato di Lingxi Games, senza tuttavia rivelare l'entità dell'operazione.



Sotto la guida dell'amministratore delegato Eddie Wu, Alibaba sta portando avanti una ampia riorganizzazione aziendale, che prevede la cessione di asset non strategici e la definizione di intelligenza artificiale e cloud computing come priorità strategiche assolute, con l'obiettivo di raggiungere 100 miliardi di dollari di fatturato derivante dall'IA entro cinque anni.



Questo mese, il colosso cinese ha lanciato il suo maggior modello di intelligenza artificiale di sempre, affermando che tale tecnologia è capace di raggiungere prestazioni paragonabili a quelle di leader come Anthropic.

Condividi

```