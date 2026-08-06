Mare Group: 20 milioni di euro da BNL BNP Paribas e Banca Ifis per il piano di acquisizioni

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie, ha sottoscritto con un pool di banche composto da BNL (“BNL BNP Paribas”) e Banca Ifis un contratto di committed acquisition facility, che mette a disposizione fondi per un importo di circa 20 milioni di euro, finalizzati esclusivamente a operazioni di acquisizione.



La linea, spiega una nota, non comporta indebitamento immediato: le risorse sono messe a disposizione dalle banche ed erogate solo su richiesta della Società, al perfezionamento di ciascuna operazione. Il periodo di utilizzo è di 12 mesi e la scadenza finale delle somme utilizzate è nel 2032.



Entro questi limiti, Mare Group decide l’impiego in funzione dei tempi e della dimensione dei singoli target.



Il finanziamento, le cui condizioni economiche sono in linea con quelle abitualmente applicate alla Società, si affianca all’aumento di capitale da 10 milioni di euro annunciato il 31 luglio 2026 e porta a circa 30 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata in via prioritaria alle acquisizioni.



La linea sarà impiegata nei settori Aerospace & Defence, Industry & Transportation e Infrastructure & Building, a partire dagli UAV, comparto nel quale Mare Group ha di recente rafforzato la propria filiera tecnologica e produttiva.

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