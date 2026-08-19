Circle Group rafforza la presenza nella digitalizzazione del trasporto internazionale

(Teleborsa) - Circle Group accelera sulla digitalizzazione del trasporto internazionale accompagnando operatori e partner nell'adozione delle nuove

piattaforme documentali europee.



A conferma di questa evoluzione, - si legge in una nota - nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione con un partner commerciale spagnolo, è stato attivato il servizio PUESC da parte di un autotrasportatore impegnato nei traffici internazionali, a valle di un percorso di formazione e trasferimento di competenze realizzato dal team eXyond.



Nell'ambito delle soluzioni del Gruppo, la piattaforma ExAc sviluppata da ACCUDIRE, consente di gestire l'intero workflow informativo di trasporto: dai servizi dedicati a DeCA, eCMR a livello internazionale ed e-DDT in Italia, fino all'acquisizione automatica tramite AI & OCR

dei documenti ancora cartacei nonché all'interoperabilità automatica con gli ecosistemi eFTI, relativamente ai quali Circle ha una eFTI platform compliant con le regole EU e pronta per la certificazione, appena verranno pubblicate le linee guida ufficiali.



Questo know-how sarà al centro dell'evento strategico promosso dalla partecipata ACCUDIRE il prossimo 15 settembre a Madrid, cui seguirà, ai primi di ottobre, un secondo incontro dedicato ad approfondire anche i temi legati al Regolamento eFTI.







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