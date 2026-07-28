Mare Group, contratto da 8,3 milioni di euro per unità di propulsione UAV

(Teleborsa) - Mare Group ha firmato il 27 luglio un accordo quadro triennale del valore complessivo di circa 8,3 milioni di euro con un nuovo cliente italiano operante nel settore Aerospace & Defence. L'accordo copre progettazione ingegneristica, sviluppo di prototipi, lavorazione dei componenti e fornitura di oltre 6.000 "engine kit" per velivoli senza pilota, con ricavi distribuiti in modo uniforme sui tre esercizi finanziari.



L'accordo rappresenta il primo risultato commerciale della piattaforma Aerospace & Defence costruita da Mare Group attraverso le acquisizioni del 2026, mantenendo all'interno del perimetro industriale della società progettazione, prototipazione, lavorazione e qualifica dei componenti.



"La propulsione è un componente critico nella filiera dei sistemi a pilotaggio remoto. Con questo accordo entriamo in profondità in un ciclo industriale strategico, riunendo progettazione, prototipazione e produzione sotto un'unica guida strategica", ha dichiarato Luigi Di Palma, General Manager di Mare Group. "Il contratto sarà eseguito con il coinvolgimento di CTMAVIO, appena acquisita, dando effetto immediato alle sinergie industriali e commerciali attese dall'integrazione".



L'accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di CTMAVIO è stato firmato il 24 luglio, con completamento atteso entro il 15 novembre 2026, soggetto all'autorizzazione Golden Power.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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