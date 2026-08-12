Circle Group al fianco del Porto di Catania con la soluzione Milos Intelligence

(Teleborsa) - CIRCLE Group ha implementato la propria soluzione Milos Intelligence - dedicata allo sviluppo di nodi logistici intermodali intelligenti - nell'ambito di un progetto dedicato alla previsione dei flussi di mezzi in ingresso e in uscita dal Porto di Catania.



Nell'ambito del progetto, Milos Intelligence - spiega una nota - è stato configurato per stimare la distribuzione temporale dei transiti presso i varchi portuali, mettendo a disposizione degli operatori di Autorità di Sistema Portuale uno strumento avanzato di supporto alla pianificazione e al monitoraggio delle attività logistiche. La soluzione consentirà di predire l'andamento dei flussi al fine di migliorare il coordinamento delle operazioni e individuare preventivamente potenziali situazioni di congestione.



I risultati elaborati dalla Suite Milos vengono presentati attraverso una dashboard intuitiva, che offre sia una visione d'insieme del nodo portuale sia un livello di dettaglio analitico per ciascun varco.



La disponibilità di informazioni previsionali permetterà agli operatori di Autorità di Sistema Portuale di programmare più efficacemente le attività, organizzare l'impiego delle risorse e adottare tempestivamente eventuali interventi correttivi, contribuendo a rendere più fluida,

efficiente e sostenibile la mobilità all’interno del nodo portuale.





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