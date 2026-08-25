ENAC, Mearelli al Meeting di Rimini: "Sostenere il cargo per favorire la crescita dell'economia italiana"

(Teleborsa) - Intervento del Commissario straordinario Enac Carlo Mearelli al Meeting di Rimini: “Sostenere il trasporto cargo per favorire la crescita di un segmento importante per l’economia del Paese”



Incentrato sullo sviluppo del trasporto cargo l’intervento del Commissario straordinario Enac Carlo Mearelli al panel "Il Paese che si muove" con il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un confronto tra Istituzioni e protagonisti del settore sulle prospettive di sviluppo della mobilità e delle infrastrutture nazionali.



"L’Italia può contare su un sistema infrastrutturale di assoluta eccellenza – ha affermato il Commissario straordinario Mearelli - mettendo a disposizione, a livello internazionale, competenze ed esperienze di grande valore. Per cogliere appieno le potenzialità di questo settore, tuttavia, occorre riguadagnare terreno sul fronte del cargo aereo: oggi solo il 3% delle merci prodotte in Italia viaggia per via aerea, pur rappresentando circa il 30% del nostro PIL. È un tema sul quale Enac intende impegnarsi con determinazione, favorendo lo sviluppo del comparto cargo. La consideriamo una sfida essenziale per la competitività della nostra industria, da affrontare con una visione capace di coniugare innovazione, sviluppo e velocità di intervento".



Il Commissario Mearelli, in apertura di intervento, ha ringraziato l’organizzazione del Meeting e del panel dedicato alla mobilità. Ha rivolto anche parole di apprezzamento e ringraziamento per tutto il personale Enac per il lavoro che quotidianamente svolge a favore dello sviluppo del settore, soffermandosi sulla sensibilità dimostrata nel progettare la presenza Enac al Meeting, che ha messo in evidenza la passione che muove il settore e che ha intercettato gli interessi e le curiosità del pubblico nei confronti del mondo dell’aviazione civile.

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