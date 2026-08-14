USA, fiducia consumatori Università del Michigan cala più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori americani ad agosto 2026. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in diminuzione a 51 punti rispetto ai 55,2 punti di luglio e inferiore ai 54,7 stimati dagli analisti.



Nello stesso periodo, l'indice sulla situazione presente è sceso a 51,8 punti (consensus 55 punti), mentre l'indice sulle attese è in ribasso a 50,6 punti dai 55,4 precedenti (il consensus era a 55,2 punti).



(Foto: Saulo Mohana su Unsplash)

Condividi

```