Francia, fiducia consumatori stabile e sotto attese

(Teleborsa) - Resta stabile la fiducia dei consumatori francesi nel mese di agosto 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 86 punti in linea con il mese precedente. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che stimavano un aumento a 87.



L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi migliora a -27 punti (era -26 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi sale a -12 punti da -13.



(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)

Condividi

```