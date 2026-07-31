Milano 12:19
52.608 +0,97%
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Dow Jones 30-lug
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Italia, Fiducia imprese in luglio

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Italia, Fiducia imprese in luglio
Italia, Fiducia imprese in luglio pari a 95,6 punti, in aumento rispetto al precedente 95,3 punti.

(Foto: © htganzo / 123RF)
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